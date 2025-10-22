À¤³¦Åª¤Ê¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ø¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø¤È¿Ê¤à2025Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ò·è¤á¤ë¡Ø¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025ÆüËÜÂç²ñ¡Ù¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È34¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÀîÌ¾Í´°á¡Ê¤«¤ï¤Ê¡¦¤æ¤¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÀîÌ¾¤µ¤ó¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¾å¸ÍºÌ¡¢Éð°æºé¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª