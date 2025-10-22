韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが22日、都内で日本3rdアルバム『Starkissed』の発売記念ショーケースを開催。日本3大ドームツアーを実施する予定だったが、5大ドームツアーとなったことをサプライズ発表した。【ソロカット】オーラすご！キュートにハートポーズをするHUENINGKAIイベント中には、5大ドーム公演を発表。すでに、11月15日の埼玉・ベルーナドーム公演を皮切りに、愛知・バンテリンドームナゴヤ、みずほ