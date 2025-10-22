阪神は２３日のドラフト会議に備え、東京都内のホテルでスカウト会議を行った。約１時間半の話し合いの後、藤川監督が囲み取材に対応。１位指名について、「ご縁ですね。とにかくご縁がある選手。必ず１位の選手がいますから、どんな選手が阪神タイガースに入っても、その縁をしっかりと生かして、幸せな野球人生を送ってもらえるように」と口にし、公表しなかった。例年通り、最終決定は当日に決める見通しだ。