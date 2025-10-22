岐阜県揖斐川町の山中から行方不明になっていた女性の遺体が見つかった事件で、死体遺棄の疑いで逮捕されていた男女を殺人の疑いで再逮捕です。岐阜市の自営業・立花浩二容疑者(55)と、内縁の妻の神原美希容疑者(36)は去年12月、可児市の飲食店店員・野村花織さん(当時33)を殺害した疑いで22日、再逮捕されました。警察は2人の認否を明らかにしておらず、遺体が白骨化していることなどから、殺害の場所や方法の特定も難航し