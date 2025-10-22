西武は22日、都内で23日のドラフト会議に向けたスカウト会議を開催した。21日に明大・小島大河捕手（21）の1位指名を公表。広池浩司球団本部長は全体的な指名について「補強ポイントは広い。だからこそ難しいところではある。全てのところを補強していきたい」と見据えた。3年連続Bクラスの5位に沈んだ西武は、チーム打率・232、出塁率・289、長打率・328がいずれもリーグ最下位で、低迷の要因となった。小島は右足を高く上げ