プロ野球は、いよいよ今週から日本シリーズ。今年もそのプロの世界に憧れ、挑む選手たちが、10月23日に行われるドラフト会議に臨む。明るいキャラクターとユーティリティーなプレースタイルで活躍した元北海道日本ハムファイターズの杉谷拳士氏（34）が、独自の目線で選ぶ、今年のドラフト候補「イチオシ選手」5人を一人ずつ紹介する。(第5回／5回)【写真を見る】【ドラフト】杉谷拳士氏のイチオシ健大高崎・石垣元気は「別格」