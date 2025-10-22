私たちの生活は、もはや情報やデータのやりとりを支える「通信」抜きでは成り立たない。話題の生成AIを使うにも通信が必須だ。通信は災害時に大きな影響を受けるが、支援の要請や被害の把握など、被災者の生命線となる。被災地で通信網の復旧が遅いと言われてしまう背景に何があるのか。情報ネットワークが専門の東京大学大学院工学系研究科の森川博之教授は、見過ごされてきた「現場の危機」があると明かす。“安さ”が“脆さ”を