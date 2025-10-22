22日、マニラで記者会見する東ティモールのフレイタス外務・協力相（共同）【マニラ共同】東ティモールのフレイタス外務・協力相は22日、フィリピンの首都マニラで記者会見し、東南アジア諸国連合（ASEAN）への正式加盟に期待を表明した。マレーシアで26日に開かれるASEAN首脳会議で東ティモールの加盟承認が見込まれており、「目前に迫っている」と強調した。首脳会議を前に、来年のASEAN議長国フィリピンのラザロ外相と加盟