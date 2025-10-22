徳島名西署は22日、徳島大大学院薬学研究科（徳島市）の低温培養室で20日に倒れている状態で見つかり、死亡が確認された男性について、同大特別研究学生（27）＝徳島市＝と判明したと発表した。司法解剖の結果、死因は酸素欠乏。署が死亡の経緯を調べている。低温培養室は検体臓器の保管施設で、室温は4度に保たれている。20日午前、うつぶせに倒れているのを大学関係者が発見し、119番した。