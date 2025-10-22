秋田県湯沢市のＪＲ湯沢駅近くの民家に入り込んだクマは、２日以上たった２２日午後８時現在も屋内にとどまっている。市などは引き続き、玄関先に置いた箱わなでの捕獲を試みている。市は２２日午前に対策会議を開き、箱わなによる捕獲の方針を継続すると決めた。市農林課によると、民家の内部の様子が把握できていないことから、跳弾の恐れがあるとして緊急銃猟の実施は検討していないという。市教育委員会は同日、現場周辺