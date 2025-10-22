退職を希望する本人に代わって勤務先に退職の意向を伝える代行サービスで注目された「モームリ」。その運営会社などに捜査のメスが入りました。22日朝、警視庁が家宅捜索に入ったのは東京・品川区にある「モームリ」の運営会社「アルバトロス」や都内の弁護士事務所2カ所など複数の関係先です。捜査関係者によりますと、「モームリ」では退職を希望する人を弁護士に違法に紹介して退職交渉を取り次いだうえ、弁護士から紹介料を受