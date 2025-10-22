毎日の食卓に欠かせない食材、卵。かつては価格の優等生と呼ばれていましたが今、ピンチを迎えています。お昼時でにぎわう東京・中央区の「喫茶アメリカン」の店内では、多くの方がタマゴサンドを食べていました。分厚くカットしたふわふわ食パンに自家製の卵サラダをたっぷり挟んで、その上にも卵を盛りつけたサンドイッチ。東京・東銀座の名物、タマゴサンドです。連日大好評のタマゴサンド。なぜ、ここまで山盛りなのでしょうか