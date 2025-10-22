トライアルホールディングスは10月22日、トライアルと西友が独自展開してきたプライベートブランド（PB）を、両社の全602店（トライアル358店・西友244店）に本格的に相互導入すると発表した。トライアルPBの西友への導入は、人気のかつ重や食パンなど最大203品目（生鮮・惣菜を除く）。一方、西友PB「みなさまのお墨付き」のトライアルへの導入は、エスニックレトルトカレーシリーズやスープにこだわった生麵ラーメンシリー