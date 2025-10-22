10月22日、TBS系『THE TIME,』に、広瀬すずと3時のヒロイン・福田麻貴がVTR出演。意外な交友関係について明かした。【関連】広瀬すず、大親友・あいみょんは“唯一無二”の存在「自分の作品を観てほしいって思う人」番組では今回、インスタントカメラのイベントに登場した広瀬と福田にインタビューを実施。この中で、2人のプライベートでの交流について語られる場面があった。福田は、「1回ご飯行ったんですよ。かまいたちの山内（