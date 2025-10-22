これまでバイエルン、そしてバルセロナの2つのビッグクラブで得点を量産してきたポーランド代表のロベルト・レヴァンドフスキ。37歳の大ベテランだが、今季のリーグ戦では7試合ですでに4ゴールを挙げている。そんなレヴァンドフスキだが、今季がバルセロナとの契約最終年。1年間契約を延長するオプションが存在するようだが、行使される予定はないとみられている。『Daily Star』によると、来夏フリーになるレヴァンドフスキに対し