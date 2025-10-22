ロサンゼルスFCでのプレイを挟み、今夏母国フランスのリールへと戻ってきたFWオリヴィエ・ジルー。先月には39歳を迎えたが、パフォーマンスに衰えはない。ここまでリーグ戦では2ゴール、ヨーロッパリーグでは1ゴールを記録していて、まだまだ欧州トップリーグで戦えることを証明している。『Get French Football News』にて、かつてロリアンなどでプレイしたジェレミー・アリアディエール氏はジルーが長く過小評価されてきたと語る