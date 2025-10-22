CLリーグフェーズ第3節ビジャレアル対マンチェスター・シティの一戦が行われ、0-2でアウェイチームが白星を勝ち取った。シティはこれで3戦負けなし、不調だった昨季とは一転して好スタートを切っている。このゲームでは直近のエヴァートン戦に続いてアーリング・ハーランドがゴールを決めている。17分、リコ・ルイスとサビーニョの2人で右サイドを攻略し、最後はハーランドがクロスに合わせた。ダメ押しは40分のベルナルド・シウバ