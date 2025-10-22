LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「JAL限定早期予約クーポン」の配布を10月22日から開始した。日本航空（JAL）の航空券とホテルのセットプラン「ヤフーパック」が対象で、利用額に応じて最大1万円を割り引くクーポンを配布する。配布するクーポンは、2名以上かつ旅行代金20万円以上で利用できる1万円割引クーポンと、同12万円以上で利用できる8,000円割引クーポン、1名以上かつ旅行代金7万円