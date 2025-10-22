いよいよ23日に迫ったプロ野球ドラフト会議。子どもの頃からの夢を掴む運命の日を前に、期待がかかる石川県内の注目選手を紹介します。大学球界から最速152キロ 大槇優斗投手金沢学院大学野球部でプロ野球志望届を出しているのは、大槇優斗（おおまき・まさと）投手。北陸大学野球リーグでは先発ピッチャーとして活躍し、最速152キロの直球と多彩な変化球が持ち味です。大槇優斗投手「ピッチャーとしてまっすぐのボールの質を4年間