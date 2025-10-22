賃貸大手の「大東建託」が全国の自治体を対象に2021年から実施している「街の幸福度ランキング」。22日、石川県内の最新ランキングが発表されました。小松市が2024年の2位からトップに大東建託株式会社賃貸未来研究所 宗健フェロー「石川県版 街の幸福度 第一位は小松市という結果になりました」大東建託が発表している「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025 北陸版」。このランキングは、自治体の住民に幸福度を10段階で判断