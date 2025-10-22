愛知県尾張旭市で車2台が衝突し、運転していたとみられる2人が病院に運ばれました。 【現場の画像】愛知・尾張旭市で車が衝突 2人を病院に搬送「1台が横転している」 警察と消防によりますと、きょう午後5時20分ごろ、尾張旭市旭前町で「車同士の事故で、1台が横転している」と目撃者から通報がありました。 救急隊などが駆けつけ、それぞれの車を運転していたとみられる2人が病院に運ばれました。2人は意識があるということで