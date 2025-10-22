俳優の鈴木福（21）が22日、自身のインスタグラムを更新。「ヤンキースタジアムでまさかの…!!」と書き出し、“貴重な体験”を報告した。【動画】「すごーい!!」「さすが福の男」ノリノリでヤンキースタジアムのオーロラビジョンに映る鈴木福鈴木は続けて「プライベートで球場映るの初めてでした！しかも2回！笑 まさかメジャーが最初とは」とコメントし、自身がスマホを片手に手を振りながらノリノリでオーロラビジョンに映っ