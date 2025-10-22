ソフトバンク・小久保裕紀監督は２２日、２５日から始まる日本シリーズの先発陣の起用について「まだ完全に決めていない。回復しだいですね」と語った。中心を担うモイネロがＣＳ最終Ｓで２度登板。第１戦から中４日で２０日の第６戦にも先発した。日本シリーズの第１戦、第２戦で起用するのなら、登板間隔が短くなる。第１戦は有原が有力だが、モイネロの状態を見極めて決定を下すことになりそうだ。