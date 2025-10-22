いま建設中の広島高速５号線は、広島駅北口と１号線の温品を結びます。この５号線が２号線ともつながることで、呉や東広島方面へのアクセス向上が期待されています。２２日未明、大がかりな工事が行われました。■竹内嘉菜記者リポート「午前３時前です。広島高速５号線と２号線をつなぐ橋の工事が進められています」夜間の工事は広島市東区の市道を通行止めにして行われました。ＪＲ広島駅北口と高速１号線の温品を結ぶ