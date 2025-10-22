北海道・旭川中央警察署は2025年10月22日、住居侵入と不同意性交等、性的姿態等撮影の疑いで、旭川市春光の自称・配達業、竹村邦彦容疑者（58）を逮捕しました。竹村容疑者は10月15日午後11時35分ごろから翌日午前2時半ごろまでの間、旭川市内のアパートの一室に侵入し、一人で就寝中だった20代女性に対して性的暴行を加えた上、その様子を自分のスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。警察によりますと、竹