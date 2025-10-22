◆アメリカンフットボール▽関西学生１部第６節立命大―関大（２６日・たけびしスタジアム京都）関大は２２日、立命大との無敗対決へ向けて、大阪・吹田市内の関大グラウンドで公開練習を行った。１７―１７と引き分けた前節・関学大戦（１３日・たけびし）で２度のＱＢサックを見せた副将でＤＬの生悦住（いけずみ）勝也（４年）＝関大第一＝は、強力な立命大のランプレーに対し、猛タックルを宣言。「足かいて、低く入って