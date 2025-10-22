ＤｅＮＡは２２日、横浜市内でスカウト会議を行った。会議後、取材に応じた長谷川竜也編成部長は「いくつかの選択肢に絞りましたがまだ決まっていない。また明日、当日集まって最後決められたら」と明かし、１位指名の公表はしなかった。相川新監督は「バッテリー、投手の部分は絶対に必要なところ。チームとして中長期的な部分も見てくれていると思うので。色々いい選手はいると思うのでドラフトで指名できればいいんじゃな