大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）を終えた横綱・豊昇龍（立浪）ら約６０人が２２日、羽田空港に帰国した。疲れた表情の豊昇龍は「１０日間楽しかったし、素晴らしいことたくさんあった」。５日間のロンドン公演では千秋楽で大の里（二所ノ関）との横綱対決を制して優勝し、「九州場所も頑張る」と初場所以来の優勝を目指す。英国出国前にはサッカーのプレミアリーグ・チェルシーの本拠地であるスタンフォード・ブリッジを