ソフトバンクは２２日、みずほペイペイドームで全体練習を行った。２０日の第６戦までもつれたＣＳ最終Ｓを突破。２１日は休養日だったが、２５日から始まる日本シリーズに向けて再始動した。小久保裕紀監督は左脇腹痛でＣＳに出場できなかった近藤健介外野手が２４日から合流することを予告。「明日からこっちに来る。映像を見たら、１００％、フルで振れていた。こっちでライブＢＰをするので」。守備につくのは難しいが、Ｄ