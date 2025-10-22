石原宏高環境相は22日の就任記者会見で、大規模太陽光発電所（メガソーラー）の開発規制に前向きな姿勢を示した。「自然破壊や土砂災害に結びつくような発電所は広がらないようにしていく必要がある」と述べた。自民党と日本維新の会の連立政権合意では、メガソーラーに関し「来年の通常国会で法的に規制する施策を実行する」としている。石原氏は「必要な太陽光発電は進めていかなければならない」と述べ、再生可能エネルギー