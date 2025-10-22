日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は２２日、連立政権を組む自民党との選挙区調整について、「現時点では必要ない」と府庁で記者団に語った。自民との政策協議に臨む際、高市首相と「選挙区調整の話はしない」と申し合わせていたことも明らかにした。ただ、国政選挙では両党が競合する選挙区は多い。吉村氏は「未知数のところはあり、将来どうなるかは分からない」とも述べた。