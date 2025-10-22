米首都ワシントンの地域でフードバンクの行列に並ぶ人々/CNN（ＣＮＮ）米政府機関の閉鎖が３週目に入る中、給与の支払いを停止された職員が、無料の食品を求めてフードバンクに長蛇の列を作っている。サマー・カークシックさんは２１日、首都ワシントンで宗教団体などが主催する政府機関職員向けフードバンクの行列に２時間並び、缶詰や乾物などの食品を受け取った。市場調査アナリストのカークシックさんは商務省農村輸出センター