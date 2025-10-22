群馬・前橋市の小川晶市長が、既婚者の男性職員と複数回、ホテルに行っていた問題で22日、前橋市議会の7つの会派が、出直し選挙で民意を問うよう求める申入書を市長に手渡しました。市長への申し入れは、前橋市議会の最大会派を含む7つの会派が連名で行いました。この問題をめぐっては、先週、小川市長が、自身の給与を50％減額したうえで続投する考えを表明していますが、申入書では、「失った信頼を回復することは不可能で、市民