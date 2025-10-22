本格始動した高市内閣の鈴木憲和農水相が就任にあわせた記者会見に臨み、石破前政権が舵を切ったコメの「増産」について、「需要に応じた“生産”が基本だ」と繰り返し強調しました。石破前政権ではコメの「需要に応じた“増産”」が掲げられていたことから、記者に「石破前政権の方針を見直すのか」と発言の真意を問われた鈴木農水相は、「見直すと捉えるのであれば見直しということになる。どのように書くかはお任せする」と述べ