10月22日(水)にWHITE SCORPIONの2nd MINI ALBUM『Corner of my heart』が発売される。先行して配信されていたシングル『Beach opening』で夏の記憶を彩った彼女たちが、着実に"今しかない瞬間"を積み重ねてきた集大成とも言える全7曲収録の作品だ。2周年を目前に控え、さらなる進化を続ける彼女たちの"現在地"が音に刻まれている。今回はACE、ALLY、CHOCO、HANNAの4人に、新作アルバムの楽曲やミュージックビデオ撮影、そして2年間