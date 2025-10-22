大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）を終えた小結高安（３５＝田子ノ浦）が２２日、羽田空港に帰国し、現地で印象に残っていることを明かした。３４年ぶりのロンドン公演で、高安は敢闘賞を受賞。帰国後、報道陣の取材に応じ「本当に素晴らしい公演だった。想像以上のものを肌で感じることができた。（ロンドンの）街並みもとても良かったし、英国の皆さんもとても品があって、観戦マナーも良かった。すごい期待されているの