旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。「여기 계산할게요（ヨギ ケサナルケヨ）」の意味は？「여기 계산할게요（ヨギ ケサナルケヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、お会計のときに使える言葉です。「여기 계산할게요（ヨ