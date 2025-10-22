【一番くじ 雪ミク ～SNOW MIKU ALL STARS～】 2026年1月22日より発売決定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 雪ミク ～SNOW MIKU ALL STARS～」を2026年1月22日より順次発売する。価格は1回850円。 本商品は北海道を応援するキャラクター「雪ミク（初音ミク）」をモチーフとしたグッズが当たるキャラク