清流仁淀川で秋の味覚「ツガニ」の漁がいま最盛期を迎えています。清流仁淀川の「ツガニ」。何と言っても、ハサミに生えた濃い毛が特徴です。仁淀川をはじめ物部川や四万十川流域に生息し、産卵のため上流から下流へ下る9月から10月が漁の最盛期となります。一般的にモクズガニと呼ばれるツガニは、上海ガニの一種で、海で生まれ川で育つため独特の濃厚な味わいと芳醇な香りが特長です。「ツガニ汁」は高知の郷土料理の一つです。