今月17日、あるXユーザーが「ウサギオンラインのサイト見てたらこのモデルさん美女すぎた。誰だろう」という感想とともに投稿したある美女の画像が、一気に拡散されSNSで大きな話題を呼んだ。その美女の正体は、モデルの中野恵那。2日後の19日に自身のXで「FRAYのモデルをさせて頂きました（ハート）Xで好評でとても嬉しい」と、画像4枚を添えて投稿すると、公開から3日間で2500万インプを超えるほど爆発的に拡散している。【画