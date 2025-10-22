（スタジオ）（徳増 ないる キャスター）では改めてここで昨夜発足しました高市新内閣の顔ぶれを見ていきます。初入閣は10人です。静岡県内からは牧野参院議員が復興相に、そして城内衆院議員が経済財政相になりました。そして注目された女性閣僚ですが、財務相の片山さん、そして政治信条が高市首相に近いという小野田さんが起用されました。経済安全保障と外国人政策を担当します。そして、顔ぶれには特徴も出ています。そ