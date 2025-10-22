【ポイント】・23日（木）は「霜降」。・秋雨前線がやや南下。秋晴れの範囲が広がる。・関東は5日ぶりの晴れ間。20℃と過ごしやすい。・秋雨前線が停滞する沖縄は雨が続く。・週明けは冬型。東北地方でも雪か。【全国の天気】秋雨前線は南下するため、23日（木）は関東〜九州の太平洋側の雨はやんで、次第に晴れ間が広がるでしょう。日差しが戻るとともに気温も上がって、全国的に秋らしい陽気になりそうです。最高気温は東京で20