22日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週水曜後11：06）では、クロちゃん＆お見送り芸人しんいち＆パンプキンポテトフライ谷＆ラランドニシダが登場し、新企画「私がくらった一言発表会」を届ける。仕事やプライベートで”人からくらった忘れられない言葉”を発表していく。【番組カット】クロちゃん、泣き顔で…「リチー！！」声帯ポリープ手術から復帰したクロちゃんは、過去に島田紳助さんに言われて