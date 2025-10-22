21年6月に解散を発表した元お笑いコンビ「アジアン」の隅田美保（49）が22日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。隅田は「2年ぶりのマッシュウルフNOパーマ、NOセットカットだけでこの仕上がり」と自撮りとともに髪をバッサリと切ったことを報告。これにファンからは「めっちゃ可愛いくなったね」「とっても素敵似合ってます」「かわええ！」などの声が寄せられた。隅田は現在、吉本興業俳優班に所属し、