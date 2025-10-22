２２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２９２円７８銭（０・７１％）高の４万１２９１円６１銭だった。３日連続で値上がりし、今月９日につけた最高値を更新した。全銘柄のうち２５３銘柄（約７６％）が上昇した。高市首相が掲げる経済政策への期待感が継続し、東証プライム銘柄の８割ほどが値上がりした。前日の米株式市場で自動車大手の米ゼネラル・モーターズの決算内容が好