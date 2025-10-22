レギュラーガソリンの平均価格が2週連続で値下がりし、174円50銭となりました。資源エネルギー庁は、10月20日時点の全国におけるレギュラーガソリンの平均小売価格が1リットルあたり174円50銭だったと発表しました。先週より20銭安く、値下がりは2週連続です。要因について価格調査を行っている「石油情報センター」は、「主要産油国で構成するOPECプラスの増産決定を受け、原油価格が下落したため」と分析しています。来週の価格