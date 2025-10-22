21日夜、発足した新内閣はどんな人たちなんでしょうか。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「高市新内閣で暮らし変わる？」をテーマに日本テレビ政治部の井上幸昌部長が詳しく解説します。新たに発足した高市内閣、私たちの生活にどんな影響が出てくるのか詳しくみていきます。21日夜に発足した新内閣、自らの内閣を「決断と前進の内閣」と名付けた高市首相。22日から本格始動となりました。高市新首相「初日から全速力。トップ