ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¾»Ìé¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬10·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿Íµ¤¥Ð¥ó¥ÉORANGE RANGE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢YAMATO¤µ¤ó¤È¤ÎÃçÎÉ¤µ¤²¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û39ºÐÇÐÍ¥¤È¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ëÌ©Ãå¡õ¥Á¥å¡¼»ÑÈäÏª❤️ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Þ¤È¤µ¤ó¤ä¤Ã¤È¡¢Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ð¥¹¥±Ãç´Ö¤«¤é10Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤·»µ®¡£¡£¡£¡×¤È¥³