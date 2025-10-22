西武の広池浩司球団本部長は22日、東京都内での編成会議後に取材に応じ、米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手について「来年の米国のドラフトもある。非常に難しい判断になる。それ以上のことはお答えできない」と話すにとどめた。球団は明大の小島大河捕手（4年・東海大相模高）の1位指名を公表済み。幅広い補強ポイントを念頭に置いて本番に臨む方針だ。