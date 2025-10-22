「東京で2人で暮らしませんか」NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、再会したヒロインと夫の先行きが「切なすぎる」と涙を誘っている。22日の放送で、ヒロイン・松野トキ(郄石あかり)は、出奔した夫・銀二郎(寛一郎)と東京でようやく再会。置き手紙だけを残して松江を去った銀二郎は、土下座してトキに謝る。「ただ、もうあの家には帰れんけん。おトキちゃんのことは好いています…」それを聞いたトキも土下座して、銀